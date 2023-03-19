Щербакова: это счастье — вновь вернуться на соревновательный лёд

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова поделилась эмоциями после турнира шоу-программ «Русский вызов».

«Спасибо Первому каналу за то, что не боится создавать новое! Полные трибуны — подтверждение, что всё удалось.

Спасибо тренерам за проникновенный номер! Спасибо зрителям за невероятно тёплый приём.

Это счастье — вновь вернуться на соревновательный лёд, вновь почувствовать этот мандраж», — заявила Щербакова в социальных сетях.

Щербакова получила от судей 19,08 балла и заняла третье итоговое место.

Алексей Ягудин стал победителем турнира шоу-программ. Судьи оценили его номер на 20 баллов. Вторыми стали Виктория Синицына и Никита Кацалапов (19,17).

Ранее Алина Загитова поделилась эмоциями после турнира шоу-программ «Русский вызов».