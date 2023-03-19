Щербакова: это счастье — вновь вернуться на соревновательный лёд
- РИА Новости
«Спасибо Первому каналу за то, что не боится создавать новое! Полные трибуны — подтверждение, что всё удалось.
Спасибо тренерам за проникновенный номер! Спасибо зрителям за невероятно тёплый приём.
Это счастье — вновь вернуться на соревновательный лёд, вновь почувствовать этот мандраж», — заявила Щербакова в социальных сетях.
Щербакова получила от судей 19,08 балла и заняла третье итоговое место.
Алексей Ягудин стал победителем турнира шоу-программ. Судьи оценили его номер на 20 баллов. Вторыми стали Виктория Синицына и Никита Кацалапов (19,17).
Ранее Алина Загитова поделилась эмоциями после турнира шоу-программ «Русский вызов».