Жулин — о будущем Синициной и Кацалапова: сейчас они зарабатывают деньги

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Тренер Александр Жулин прокомментировал будущее фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, выступающих в танцах на льду.
Жулин — о будущем Синициной и Кацалапова: сейчас они зарабатывают деньги
  • РИА Новости

«У Никиты достаточно серьёзные проблемы с грыжами в спине. Не знаю, захотят ли они возвращаться в большой спорт. Сейчас они работают у Тутберидзе в шоу, прекрасно отработали у Навки. Сейчас они зарабатывают деньги», — цитирует Жулина «Матч ТВ».

В сезоне-2021/23 фигуристы выиграли чемпионат Европы, а также завоевали серебряные медали на Олимпийских играх в Пекине.

В минувшем сезоне пара не выступала из-за проблем со здоровьем и свадьбой.

Ранее Александр Жулин рассказал о целях перешедших Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина.

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