Жулин — о будущем Синициной и Кацалапова: сейчас они зарабатывают деньги
- РИА Новости
«У Никиты достаточно серьёзные проблемы с грыжами в спине. Не знаю, захотят ли они возвращаться в большой спорт. Сейчас они работают у Тутберидзе в шоу, прекрасно отработали у Навки. Сейчас они зарабатывают деньги», — цитирует Жулина «Матч ТВ».
В сезоне-2021/23 фигуристы выиграли чемпионат Европы, а также завоевали серебряные медали на Олимпийских играх в Пекине.
В минувшем сезоне пара не выступала из-за проблем со здоровьем и свадьбой.
Ранее Александр Жулин рассказал о целях перешедших Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина.