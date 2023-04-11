Жулин — о переходе Худайбердиевой и Базина: цели только самые амбициозные

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин рассказал о целях перешедших в его группу чемпионов России в танцах на льду Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина.

«Они ко мне обратились, и я их взял. Цели только самые амбициозные. Они сильные ребята, чемпионы России. У нас сформировалась сильная группа. Будем работать», — цитирует Жулина Metaratings.

8 апреля сообщалось, что фигуристы покинули группу тренера Дениса Самохина и перешли к Александру Жулину. В декабре 2022 года они победили на чемпионате России в Красноярске.

Ранее Худайбердиева прокомментировала решение сменить тренера.