Худайбердиева — о смене тренера: одно из самых тяжёлых и болезненных решений в моей жизни

Елизавета Худайбердиева, чемпионка России в танцах на льду с Егором Базиным, прокомментировала решение сменить тренера

«Это решение я могу назвать одним из самых тяжёлых, серьёзных и болезненных в моей жизни. Я хочу сказать огромное спасибо вам за все. Мы безумно благодарны», — написала Худайбердиева в своём Telegram-канале.

Она также отметила, что дуэт хочет двигаться дальше, совершенствоваться, и поэтому пришёл к общему мнению, что нужно пойти на сложный шаг и сменить тренерский штаб. По её словам, в какой-то период Денис Эдуардович, Мария Валерьевна и Николай Никонов стали её самыми близкими людьми.

8 апреля сообщалось, что фигуристы покинули группу тренера Дениса Самохина и перешли к Александру Жулину. В декабре 2022 года они победили на чемпионате России в Красноярске.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что считает Жулина отличным специалистом по работе с танцевальными парами.