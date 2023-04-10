Роднина считает Жулина отличным специалистом по работе с танцевальными парами

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Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что считает тренера по фигурному катанию Александра Жулина отличным специалистом по работе с танцевальными парами.
Роднина считает Жулина отличным специалистом по работе с танцевальными парами
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«Маловато смотрела за танцевальными парами в прошедшем сезоне, поэтому не очень представляю уровень катания Худайбердиевой и Базина. Но то, что Жулин — очень хороший специалист среди танцевальных дуэтов, доказано результатами его подопечных», — цитирует Роднину «Матч ТВ»

8 апреля сообщалось, что чемпионы России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин покинули группу тренера Дениса Самохина. В декабре 2022 года они победили на чемпионате России в Красноярске.

Специалист также работал с Еленой Ильиных — Никитой Кацалаповым, Анастасией Гребёнкиной — Вазгеном Азрояном и Екатериной Бобровой и Дмитрием Соловьёвым.

Ранее Худайбердиева и Базин заявили, что перешли в группу Жулина.

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