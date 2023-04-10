Роднина считает Жулина отличным специалистом по работе с танцевальными парами
- РИА Новости
- © Владимир Федоренко
«Маловато смотрела за танцевальными парами в прошедшем сезоне, поэтому не очень представляю уровень катания Худайбердиевой и Базина. Но то, что Жулин — очень хороший специалист среди танцевальных дуэтов, доказано результатами его подопечных», — цитирует Роднину «Матч ТВ».
8 апреля сообщалось, что чемпионы России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин покинули группу тренера Дениса Самохина. В декабре 2022 года они победили на чемпионате России в Красноярске.
Специалист также работал с Еленой Ильиных — Никитой Кацалаповым, Анастасией Гребёнкиной — Вазгеном Азрояном и Екатериной Бобровой и Дмитрием Соловьёвым.
Ранее Худайбердиева и Базин заявили, что перешли в группу Жулина.