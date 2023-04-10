Худайбердиева и Базин подтвердили, что перешли в группу Жулина
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«Решили, что надо провести смену обстановки и получить новый виток в развитии нашей карьеры. Попасть в такую сильную и крутую команду Александра Вячеславовича — это здорово. Мы благодарны, что он нас взял в команду.
Уверены, что переход, смена обстановки и другой подход к работе помогут нам стать лучше и достичь более высоких результатов», — сказал Базин «Матч ТВ».
8 апреля сообщалось, что фигуристы покинули группу тренера Дениса Самохина. В декабре 2022 года они победили на чемпионате России в Красноярске.
Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о возможном переходе Худайбердиевой и Базина к Жулину.