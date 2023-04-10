Худайбердиева и Базин подтвердили, что перешли в группу Жулина

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Чемпионы России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин заявили, что перешли в группу тренера Александра Жулина.
Худайбердиева и Базин подтвердили, что перешли в группу Жулина
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Решили, что надо провести смену обстановки и получить новый виток в развитии нашей карьеры. Попасть в такую сильную и крутую команду Александра Вячеславовича — это здорово. Мы благодарны, что он нас взял в команду.

Уверены, что переход, смена обстановки и другой подход к работе помогут нам стать лучше и достичь более высоких результатов», — сказал Базин «Матч ТВ».

8 апреля сообщалось, что фигуристы покинули группу тренера Дениса Самохина. В декабре 2022 года они победили на чемпионате России в Красноярске.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о возможном переходе Худайбердиевой и Базина к Жулину.

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