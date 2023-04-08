Тарасова: Жулин — профессиональный тренер, у него есть опыт воспитания выдающейся пары

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала возможный переход Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина к Александру Жулину.
Тарасова: Жулин — профессиональный тренер, у него есть опыт воспитания выдающейся пары
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Александр Жулин — профессиональный тренер. Он тренер чемпионов. У него есть опыт воспитания выдающейся пары. Поэтому к нему все идут. У меня тоже было по несколько пар, и все отлично катались. Ко мне тоже уходили много людей, и я старалась их не подвести. Они приходили хорошими, а я делала из них выдающихся. Так что для Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина это шаг к профессиональной работе», — заявила Тарасова RT.

8 апреля стало известно, что Худайбердиева и Базин ушли из группы Дениса Самохина. Позже сообщалось, что переход пары к Александру Жулину могут согласовать в понедельник.

В декабре прошлого года пара победила на чемпионате России в Красноярске.

Ранее журналист RT Елена Вайцеховская отреагировала на новость об уходе Худайбердиевой и Базина из группы Дениса Самохина.

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