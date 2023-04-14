Валиева назвала ярким прошедший сезон

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева подвела итоги сезона-2022/23.
Валиева назвала ярким прошедший сезон
  • РИА Новости

«Весь сезон был яркий. Очень ярким был чемпионат России по прыжкам, не думала, что смогу сделать все попытки четверного. То, как проходила подготовка к чемпионату России, и то, как прошли сами соревнования, — это можно назвать соревновательным чудом», — цитирует Валиеву РИА Новости.

При этом она выразила сожаление, что в финале Гран-при у неё не получилось сделать тройной аксель.

«Хотя я делала его на тренировках. Но это тоже был эмоциональный старт, потому что он проходил в Санкт-Петербурге», — заключила Валиева.

Валиева в минувшем сезоне завоевала золотую медаль чемпионата России по прыжкам в личном турнире, а также серебряные награды первенства страны и финала Гран-при России.

Ранее сообщалось, что бронзовый призёр Олимпийских игр в парном катании Александр Галлямов, выступающий с Анастасией Мишиной, рассказал, для чего дуэт намерен добавлять новые элементы в свою программу.

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