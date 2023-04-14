Галлямов и Мишина усложнят программу, чтобы быть конкурентоспособными

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Бронзовый призёр Олимпийских игр в парном катании Александр Галлямов, выступающий с Анастасией Мишиной, рассказал, для чего дуэт намерен добавлять новые элементы в свою программу.
Галлямов и Мишина усложнят программу, чтобы быть конкурентоспособными
  • РИА Новости

«Безусловно, есть планы на техническое усложнение, чтобы быть конкурентоспособными и рассчитывать на более высокие места. Даже если ты находишься на высоком уровне, его надо постоянно повышать», — цитирует Галлямова РИА Новости.

Он подчеркнул, что «соперники не хотят сидеть на месте».

«Это спорт. Никто не будет согласен с более низкими местами», — заключил Галлямов.

Мишина и Галлямов в минувшем сезоне завоевали серебряные медали чемпионата России и стали вторыми в финале Гран-при страны.

Ранее сообщалось, что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский впервые успешно исполнили четверной выброс.

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