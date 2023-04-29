Авербух — о номере Степановой и Букина: это одна из самых ярких точек в нашем шоу
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- © Dmitry Golubovich
«Это одна из самых ярких точек в нашем шоу, вы увидите потрясающий дуэт снова на льду вместе. Я очень рад, что такое определённое возвращение происходит именно в моём проекте», — цитирует Авербуха «Чемпионат».
Фигуристы представят номер в рамках шоу Ильи Авербуха.
В марте фигуристы покинули группу Ирины Жук и Александра Свинина, перейдя в команду Александра Жулина. Степанова и Букин являются двукратными чемпионами России. Кроме того, они дважды становились серебряными призёрами первенства Европы.
Ранее Авербух рассказал, что танцевальный дуэт Ирина Хавронина — Дэвид Нарижный выступит на его шоу.