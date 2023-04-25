Фигуристы Хавронина и Нарижный впервые выступят на шоу Авербуха

Серебряный призёр Олимпиады Илья Авербух рассказал, что танцевальный дуэт Ирина Хавронина — Дэвид Нарижный выступит на шоу 4 мая.

«Первое выступление Степановой и Букина произойдёт во время шоу 4 мая. Там же впервые выступят Нарижный и Хавронина», — цитирует Авербуха ТАСС.

1 декабря генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил, что пара Морозов — Нарижный распалась. 16 января Хавронина не захотела продолжать сотрудничество с Дарио Чиризано. Позже Нарижный принял решение выступать с Хаврониной и перейти в группу Дениса Самохина.

Ранее сообщалось, как Авербух отреагировал на включение в санкционный список Украины.