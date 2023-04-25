Фигуристы Хавронина и Нарижный впервые выступят на шоу Авербуха

Короткая ссылка
Серебряный призёр Олимпиады Илья Авербух рассказал, что танцевальный дуэт Ирина Хавронина — Дэвид Нарижный выступит на шоу 4 мая.
Фигуристы Хавронина и Нарижный впервые выступят на шоу Авербуха
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Первое выступление Степановой и Букина произойдёт во время шоу 4 мая. Там же впервые выступят Нарижный и Хавронина», — цитирует Авербуха ТАСС.

1 декабря генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил, что пара Морозов — Нарижный распалась. 16 января Хавронина не захотела продолжать сотрудничество с Дарио Чиризано. Позже Нарижный принял решение выступать с Хаврониной и перейти в группу Дениса Самохина.

Ранее сообщалось, как Авербух отреагировал на включение в санкционный список Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить