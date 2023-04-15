Авербух отреагировал на санкции Украины против него

Российский хореограф и продюсер Илья Авербух отреагировал на то, что был включён в санкционный список Украины.

«Я в последний раз был в Киеве в 2013 году, праздновал свой день рождения 18 декабря, очень хорошо помню то ледовое шоу. Переполненный ледовый дворец, а вокруг уже шёл «майдан», полная вакханалия, ближайшие станции метро перекрыты. Но это не отпугнуло зрителей, они шли на наше шоу, 10 тыс. было», — цитирует Авербуха «Спорт-Экспресс».

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 15 апреля о введении новых санкций.

В числе подпавших под санкции — фигуристы Алёна Косторная, Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Александр Самарин, Александра Степанова, Иван Букин, Александр Галлямов, Елизавета Туктамышева, Владимир Морозов, Никита Кацалапов, Илья Авербух, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Ранее сообщалось, что Украина ввела санкции против Игоря Акинфеева.