Валиева ответила на вопрос об участии в Олимпиаде-2026
- РИА Новости
«Если Россию восстановят, то да. Но я не люблю загадывать наперёд. Когда ты об этом громко заявляешь, обычно это не сбывается. Сейчас я хочу просто показывать своё катание и выступать дальше», — цитирует Валиеву «Бизнес Online».
В январе дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение оправдать 16-летнюю спортсменку, которая подозревается в употреблении запрещённых препаратов. После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.
Ранее Валиева заявила, что произвольную с Олимпиады она специально пересмотрела три раза со слезами на глазах.