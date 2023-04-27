Валиева ответила на вопрос об участии в Олимпиаде-2026

Российская фигуристка Камила Валиева ответила на вопрос о своём участии в Олимпийских играх — 2026 в Милане.

«Если Россию восстановят, то да. Но я не люблю загадывать наперёд. Когда ты об этом громко заявляешь, обычно это не сбывается. Сейчас я хочу просто показывать своё катание и выступать дальше», — цитирует Валиеву «Бизнес Online».

В январе дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение оправдать 16-летнюю спортсменку, которая подозревается в употреблении запрещённых препаратов. После победы сборной России в командном турнире Олимпийских игр — 2022 в Пекине стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее Валиева заявила, что произвольную с Олимпиады она специально пересмотрела три раза со слезами на глазах.