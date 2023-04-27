Ягудин верит, что российские фигуристы скоро вернутся на международные турниры

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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин верит, что российские фигуристы скоро вернутся на международные соревнования.
Ягудин верит, что российские фигуристы скоро вернутся на международные турниры
  • Gettyimages.ru

«Я оптимист, верю, что всё скоро закончится и нас пустят на международные соревнования. Потому что — ну, был без нас чемпионат мира и Европы. Но не было какой-то интриги. Уж в фигурном катании-то мы — одни из лидеров», — приводит слова Ягудина Газета.ru.

Российские фигуристы пропускают международные соревнования из-за отстранения Международным союзом конькобежцев (ISU).

Ранее Ягудин прокомментировал слова чемпионки мира Каори Сакамото о возвращении россиян на международные соревнования.

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