Валиева призналась, что её собака трясётся при виде Тутберидзе

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о своём питомце — померанском шпице Лёве.

«Лёва прилетел с нами в Казань. Он прекрасный, как тот самый друг, который всегда поддержит. Порода собаки — померанский шпиц. Он очень любит Этери Георгиевну, когда видит её, даже трясётся», — цитирует Валиеву «Матч ТВ».

26 апреля команда Этери Тутберидзе выступит в Казани в рамках шоу «Чемпионы на льду». Камила показывает номера In memoriam, который был короткой программой в олимпийском сезоне, и «Уэнсдей».

Ранее сообщалось, что Валиева поздравила «Ак Барс» с победой над ЦСКА в матче Кубка Гагарина.