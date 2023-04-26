Валиева призналась, что её собака трясётся при виде Тутберидзе

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Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о своём питомце — померанском шпице Лёве.
Валиева призналась, что её собака трясётся при виде Тутберидзе
  • РИА Новости

«Лёва прилетел с нами в Казань. Он прекрасный, как тот самый друг, который всегда поддержит. Порода собаки — померанский шпиц. Он очень любит Этери Георгиевну, когда видит её, даже трясётся», — цитирует Валиеву «Матч ТВ».

26 апреля команда Этери Тутберидзе выступит в Казани в рамках шоу «Чемпионы на льду». Камила показывает номера In memoriam, который был короткой программой в олимпийском сезоне, и «Уэнсдей».

Ранее сообщалось, что Валиева поздравила «Ак Барс» с победой над ЦСКА в матче Кубка Гагарина.

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