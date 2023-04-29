Медведева — о подготовке номера с Энбертом: лично для меня это будет вызов

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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала о совместном номере с фигуристом Александром Энбертом.
Медведева — о подготовке номера с Энбертом: лично для меня это будет вызов
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«У нас с Сашей уникальный номер лично для нас, потому что мы впервые катаемся вместе не в рамках спектакля, а именно в рамках шоу. У нас поставлен новый номер специально под этот тур. Лично для меня это будет вызов», — цитирует Медведеву «Чемпионат».

Фигуристы представят номер в рамках шоу Ильи Авербуха.

Евгения не выступает на соревнованиях с 2020 года. Фигуристка — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, Европы и России, а также бронзовый призёр мирового первенства.

Ранее Медведева рассказала, что её выгоняли с тренировок по гимнастике в детстве.

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