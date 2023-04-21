Медведева рассказала, что её выгоняли с тренировок по гимнастике в детстве

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала историю о том, как её выгоняли с тренировок по гимнастике в детстве.

«Все дети выполняли задания — ходили на мысочках, на пяточках, ручки наверх, бегали. В это время я на середине зала крутила ногами, руками, чем угодно, смеялась, по полу каталась, никого не слушала. Потом учителя подошли к маме и сказали: «Не приходите сюда больше, пожалуйста!» — рассказала Медведева в программе «Вкусно с Ляйсан».

Спортсменка не выступает на соревнованиях с 2020 года. Фигуристка — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, Европы и России, а также бронзовый призёр мирового первенства.

Ранее Медведева призналась, что приняла решение завершить профессиональную спортивную карьеру по состоянию здоровья.