Медведева рассказала, что её выгоняли с тренировок по гимнастике в детстве

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Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала историю о том, как её выгоняли с тренировок по гимнастике в детстве.
Медведева рассказала, что её выгоняли с тренировок по гимнастике в детстве
  • РИА Новости

«Все дети выполняли задания — ходили на мысочках, на пяточках, ручки наверх, бегали. В это время я на середине зала крутила ногами, руками, чем угодно, смеялась, по полу каталась, никого не слушала. Потом учителя подошли к маме и сказали: «Не приходите сюда больше, пожалуйста!» — рассказала Медведева в программе «Вкусно с Ляйсан».

Спортсменка не выступает на соревнованиях с 2020 года. Фигуристка — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, Европы и России, а также бронзовый призёр мирового первенства.

Ранее Медведева призналась, что приняла решение завершить профессиональную спортивную карьеру по состоянию здоровья.

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