Отпуск Медведевой, выбор Зининой и танцы Загитовой с Щербаковой: что обсуждают в мире фигурного катания

Евгения Медведева отправилась отдыхать на Мальдивы в компании Станиславы Константиновой и Анастасии Скопцовой. Алина Загитова и Анна Щербакова исполнили забавный танец на набережной в Омске во время тура Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Между тем художник по костюмам Наталия Большакова назвала безвкусными соревновательные костюмы воспитанниц «Хрустального». Алёна Косторная и Григорий Куница представили короткую программу к следующему сезону, а Анастасия Зинина решила продолжить работу с Алексеем Василевским и Юлией Лавренчук. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Первая любовь Медведевой

Евгения Медведева рассказала, как первая любовь помогла ей в подготовке к Олимпийским играм. По словам спортсменки, бойфренд у неё появился в 16 лет, а до этого она даже не помышляла о романтических отношениях.

«Когда мне было 14 лет, я видела, как мои сверстницы гуляют с кем-то за ручку. Я стояла в стороне и такая: «Фу, боже!» Что изменилось во время первого романа? Катание, подход к соревнованиям. Это помогало мне немножко расслабиться. Когда понимаешь, что у тебя на носу Олимпиада через год, постоянно загоняешься: «А-а-а, Олимпиада! А вдруг у меня что-то не получится?» А оно не получается. Мне помогло разгрузиться. Думала: «Не повезёт в карьере, повезёт в любви», — рассказала спортсменка в эфире программы «Вкусно с Ляйсан».

На вопрос, свободно ли сейчас её сердце, двукратная чемпионка мира ответила, что отчасти.

«В каждой женщине должна быть интрига. Вот я и держу эту интригу», — с улыбкой заявила фигуристка.

Между тем сейчас спортсменка отдыхает на Мальдивах в компании подруг — Анастасии Скопцовой и Станиславы Константиновой. В соцсетях девушки щедро делятся фотографиями с райского острова и рассказывают о подробностях отпуска. Так, Медведева призналась, что забыла в Москве шляпу и ей пришлось купить новую, чтобы не обгореть на палящем солнце. Однако Евгения, видимо, всё же забывала надевать головной убор, так как спустя несколько дней предстала перед подписчиками в видеоролике с покрасневшим лицом. С иронией она предположила, что ей не идёт цвет помады, и решила её сменить.

«Переделала помаду, но всё равно я похожа на чунга-чангу», — пошутила над собой фигуристка.

Настроение: Омск

Пока Медведева с компанией греется на мальдивском солнышке, Алина Загитова и Анна Щербакова отправились с шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» за Урал.

Сначала они откатали программу в Новосибирске, а потом переехали в Омск, где, помимо выступления, был организован мастер-класс для юных фигуристов от олимпийской чемпионки Пхёнчхана. На мероприятие во дворце спорта имени Вячеслава Фетисова собрались не только спортсмены, но и множество зрителей, которые встретили Загитову бурными аплодисментами.

А накануне подруги прогулялись по городу и записали забавное видео с набережной реки Омь.

Между тем болельщики всё ещё обсуждают смену имиджа Загитовой. Спортсменка сделала светлое мелирование, и не всем такое преображение пришлось по вкусу.

Критика костюмов фигуристок Тутберидзе

Художник по костюмам Наталия Большакова раскритиковала современное фигурное катание за легкомысленное отношение к соревновательным нарядам. По её мнению, спортсмены слишком сильно концентрируются на желании сделать как можно больше прыжков, но забывают о том вкладе, который в общее впечатление от программы вносит внешний вид.

«Ты идёшь на олимпийскую медаль. И всё, что останется в истории, — вот эта запись выступления. Всё остальное уйдёт: тренировки, старания, форма. Ты станешь седым, старым, толстым, никто не подумает уже, что человек мог когда-то так прыгать. А запись останется. И на ней ты будешь в жутком костюме. Вот это покажешь детям и внукам? Даже на простую фотосессию все стараются одеться хорошо и накраситься. А тут на кону 20—25 лет жизни спортсмена», — цитирует специалиста РИА Новости.

В качестве отрицательного примера она привела группу Этери Тутберидзе. По мнению Большаковой, фигуристки из «Хрустального» выглядят безобразно.

«Так и напишите. Безвкусно. Непрофессионально, просто ужасающе. Вся группа. Но все будут одеваться так же, потому что они не видели другого и равняются на олимпийских чемпионок», — подчеркнула Наталия.

Проблема, на её взгляд, заключается в том, что в костюмах нет замысла художника и постановщика, а есть «конвейер платьишек или комбинезончиков».

«Сегодня сделаем зелёное, завтра — синее, послезавтра — красное. Больше камней, градиента, мишуры всякой — готово. Причём решения принимает не то тренер, не то родители, а портниха золотыми ручками всё это делает, не имея права голоса или просто собственного мнения. По факту все одеты одинаково, без учёта индивидуальности каждой девочки и конкретного её образа в программе. Кто же будет такими мелочами озадачиваться», — посетовала дизайнер.

Забота Валиевой о маме

Камила Валиева рассказала, как старалась оградить маму от переживаний во время Олимпиады в Пекине. По словам фигуристки, ей было очень сложно остаться без поддержки самого близкого человека, но в телефонных разговорах и переписке она сдерживала себя.

«Очень не хотелось тревожить её, я фильтровала то, что ей писала, названивала. Я нуждалась в общении, общалась, но очень осторожно, потому что она переживает сильно. По большей степени я выговаривала вообще всё, что думаю обо всей ситуации, Марку Кондратюку. Но самую большую поддержку я старалась получить от мамы, но при этом осторожно к ней обращаться», — сказала Валиева в подкасте «Произвольная программа».

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Также фигуристка призналась, что специально несколько раз пересмотрела свой прокат произвольной программы на Играх, так как ей нужно было перевернуть эту страницу своей жизни.

«Я специально раза три посмотрела, со слезами на глазах. Посмотрела, потому что мне нужно было это сделать, чтобы закрыть гештальт — как это выглядело со стороны и что у меня было внутри. И я посмотрела, и меня просто отпустило — хорошо, это уже случилось, ну и всё. Ну и хватит об этом думать», — отметила Камила.

По мнению спортсменки, она могла бы избежать срыва, если в перерыве между командным и личным турнирами могла бы на пару дней прилететь в Москву, однако это было невозможно из-за пандемии и наложенных в связи с ней ограничений.

«Когда ты в этом ещё десять дней и при этом у тебя какие-то грузы сзади появляются, понимаешь, что некоторые спортсмены в столовой очень так странно смотрят, оборачиваются, и ты не можешь об этом не думать. И понимаешь, что вроде бы сильная девочка, но… Мне было так тяжело прыгать из-за того, что я себе построила, и из-за того, что на меня навалилось. Поэтому смена обстановки была бы кстати», — подчеркнула Валиева.

Планы Косторной и Куницы

Алёна Косторная и Григорий Куница представили короткую программу к новому сезону. Новоиспечённый дуэт впервые выступил перед публикой на Всероссийском фестивале балетов на льду в Москве. В качестве музыкального сопровождения спортсмены выбрали композицию Crazy In Love. Они исполнили двойные выброс и подкрутку, а также параллельный тройной флип.

Тренер пары Сергей Росляков позитивно оценил дебют своих воспитанников.

«Прокат вышел не самый плохой, показал моменты, над которыми надо работать. Я считаю эту пару очень перспективной. Задача на ближайший сезон, думаю, — попадание в основной состав сборной», — заявил специалист.

Сами спортсмены также отметили, что пока не задумываются о результате, которого могут достичь. На данный момент им предстоит ещё много работы над программами, чтобы можно было бороться за самые высокие места как минимум на этапах Гран-при России. Пока самый сложный элемент, который пробовали исполнять Алёна и Григорий, — это тройная подкрутка на полу, но за лето они планируют перенести её на лёд.

«Пока мы не сможем выйти и откатать тот контент, с которым будем конкурентоспособными. Чтобы нас рассматривали как пару, которая нацелена на результат, а не ту, которая только вышла и где-то барахтается. Второй вариант нас не устраивает», — отметила Косторная.

Выбор Зининой

Анастасия Зинина продолжит работать с Алексеем Василевским и Юлией Лавренчук, несмотря на их уход из «Армии фигурного катания». До конца сезона спортсменка останется в списках фигуристов прежнего клуба, однако уже с нового будет представлять созданную специалистами школу Evolution. Фигуристка отметила, что год совместной работы принёс ей большие плюсы, поэтому она не намерена расставаться с тренерами.

«Я начала кататься более уверенно и спокойно, потому что у меня нет какого-то страха, что нужно выдать тот же результат, который мне нужно было наработать. Я не боюсь ошибаться. Мне очень приятно, что меня принимают такой, какая я есть. Мы работаем над моими ошибками», — цитирует Зинину «Матч ТВ».

При этом она назвала самым сложным моментом минувшего сезона уход из «Ангелов Плющенко». Двукратный олимпийский чемпион отчислил спортсменку из своей академии, сославшись на то, что она не выполняет рекомендаций тренеров относительно процесса восстановления после травмы. Сама Зинина отрицала нарушения дисциплины. Она объясняла, что боль в коленях у неё всегда появляется после длительных перерывов в тренировках и уходит по мере возвращения нагрузок.

«Это было для меня немного странно, непонятно. Я не думала, что мой путь в «Ангелах Плющенко» закончится именно так, но рада, что сделала этот выбор, потому что это принесло мне больше результатов», — заметила фигуристка.

Анастасия подчеркнула, что за последние несколько месяцев стала гораздо более устойчивой к стрессу и уверенно справилась с выходом на взрослый уровень.

«Заполненные ледовые арены, много людей на тебя смотрят, хотят результата. Вначале было волнительно, но к чемпионату России я с этим справилась и, наоборот, мне это добавляло энергии, уверенности в себе», — рассказала 16-летняя фигуристка, которая недавно получила звание мастера спорта России.