Медведева ответила на вопрос, свободно ли её сердце

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Российская фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос, свободно ли её сердце.
Медведева ответила на вопрос, свободно ли её сердце
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Отчасти. В каждой женщине должна быть интрига — вот я и держу эту интригу», — сказала Медведева в программе «Вкусно с Ляйсан».

Спортсменка не выступает на соревнованиях с 2020 года. Фигуристка — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, Европы и России, а также бронзовый призёр мирового первенства.

Ранее Медведева рассказала историю о том, как её выгоняли с тренировок по гимнастике в детстве.

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