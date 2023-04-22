Российская фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос, свободно ли её сердце.

«Отчасти. В каждой женщине должна быть интрига — вот я и держу эту интригу», — сказала Медведева в программе «Вкусно с Ляйсан».

Спортсменка не выступает на соревнованиях с 2020 года. Фигуристка — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, Европы и России, а также бронзовый призёр мирового первенства.

Ранее Медведева рассказала историю о том, как её выгоняли с тренировок по гимнастике в детстве.