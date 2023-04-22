Тренер Косторной и Куницы назвал главную задачу на сезон

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Тренер спортивной пары фигуристов Алёны Косторной и Георгия Куницы Сергей Росляков рассказал о главной задаче спортсменов на сезон.
Тренер Косторной и Куницы назвал главную задачу на сезон
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Прокат вышел не самый плохой, показал моменты, над которыми надо работать. Я считаю эту пару очень перспективной. Задача на ближайший сезон, думаю, — попадание в основной состав сборной», — цитирует Рослякова ТАСС.

Косторная и её партнёр Куница выступили на открытии Всероссийского фестиваля балетов на льду. Дуэт в программе исполнил двойной выброс, двойную подкрутку и параллельный тройной флип. 

16 января тренер Елена Буянова сообщила, что завершила работу с фигуристкой из-за её желания выступать в парном катании. Фигуристка катается под руководством Рослякова.

Ранее Косторная поделились впечатлениями от дебютного проката своей новой программы на следующий сезон.

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