Усачёва заявила, что восстановила все тройные прыжки

Российская фигуристка Дарья Усачёва сообщила, что восстановила все тройные прыжки.

«Восстановила все тройные, препятствия для выступлений в одиночном катании нет. Есть ли шанс увидеть меня на контрольных прокатах? Он есть всегда», — приводит слова Усачёвой Sport24.

Осенью 2021 года Усачёва на соревнованиях в Японии получила тяжёлую травму бедра, после которой восстанавливалась несколько месяцев. С тех пор она не принимала участия в соревнованиях.

Ранее Александр Жулин высказал мнение, что Усачёва понимает, что не сможет вернуться к четверным прыжкам.