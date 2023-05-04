Усачёва заявила, что восстановила все тройные прыжки
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«Восстановила все тройные, препятствия для выступлений в одиночном катании нет. Есть ли шанс увидеть меня на контрольных прокатах? Он есть всегда», — приводит слова Усачёвой Sport24.
Осенью 2021 года Усачёва на соревнованиях в Японии получила тяжёлую травму бедра, после которой восстанавливалась несколько месяцев. С тех пор она не принимала участия в соревнованиях.
Ранее Александр Жулин высказал мнение, что Усачёва понимает, что не сможет вернуться к четверным прыжкам.