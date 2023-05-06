Решение, от которого выиграли все: чем обусловлен переход фигуристов Бойковой и Козловского от Москвиной к Тутберидзе

Экс-чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский объявили о прекращении сотрудничества с тренерским штабом Тамары Москвиной. Теперь фигуристы будут работать под началом Этери Тутберидзе в «Хрустальном». Для многих поклонников дуэта решение выглядит неожиданным на фоне успехов в прошедшем сезоне, однако при детальном рассмотрении становится понятно, что оно пойдёт на пользу всем заинтересованным сторонам.

Чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова/Дмитрий Козловский покинули группу Тамары Москвиной, где работали последние семь лет, и перешли в московскую школу Этери Тутберидзе. После того как информацию об этом опубликовала в своей соцсети Александра, переход приобрёл характер официального. Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе, который в настоящий момент исполняет обязанности президента российской федерации фигурного катания и находится с командой в Монголии, прокомментировал коротко: «Ребята изъявили желание попробовать тренироваться с другими тренерами. Мы надеемся, этот опыт будет успешным. Будем продолжать их поддерживать».

Попытки Бойковой и Козловского уйти из-под опеки Москвиной и Артура Минчука начались ещё до Игр в Пекине: тогда фигуристы уезжали из Питера в подмосковный Новогорск, где довольно длительное время работали с Николаем Морозовым. Между спортсменами и тренером тогда даже возникла договорённость о дальнейшей, уже постоянной работе, в связи с чем Морозов намеревался перебраться из Москвы в Питер.

По словам источника, близко знакомого с ситуацией, большую роль в согласовании всех деталей сотрудничества Морозова со штабом Москвиной сыграл тогда Сихарулидзе: в своё время школа, которую возглавила Тамара Николаевна, создавалась при его активном участии, естественно, экс-фигурист был заинтересован в том, чтобы столь яркая и сильная пара, как Бойкова и Козловский, осталась в клубе. Пусть даже у другого специалиста.

Но вмешались обстоятельства: Морозов с женой Ксенией Столбовой приняли решение перебраться в США, где у пары родился сын, а сам Николай сосредоточился на работе в местном клубе. Соответственно, питерский проект тренер на этом для себя закрыл.

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев выразил удивление, что Бойкова и Козловский приняли решение о переходе только сейчас, а не год назад после неудачного выступления в Пекине.

С другой стороны, нынешний сезон как раз и не требовал от пары скоропалительных решений. Можно было всё спокойно взвесить, рассмотреть и обдумать все доступные варианты.

Со стороны складывалось впечатление, что не только фигуристы, но и их тренеры понимали, что дело движется к разрыву. Дело здесь было не столько в каких-то внешних проявлениях, сколько в ситуации в целом, которую исчерпывающе охарактеризовал Дмитриев:

«На таком высоком уровне, как тот, которого достигли ребята, очень редко случается, когда две или три конкурирующие пары сохраняют способность вместе тренироваться. Это очень сложно, особенно когда и одни, и другие способны занимать первые места. Это, знаете, такое чисто лидерское ощущение: только я должен быть первым. Я, конечно, не знаю всех тонкостей работы ребят с Москвиной, рассуждаю только о том, что бросается в глаза со стороны, но то, что наблюдаю уже не первый год — амбициозность по отношению к целям, к соперникам, ко всему своему окружению, — укладывается именно в такую картину», — отметил бывший фигурист в интервью RT.

По словам уже бывшего наставника чемпионов Европы Тамары Москвиной, о своих планах фигуристы официально уведомили её в последних числах апреля — перед тем как отправиться в гастрольный тур в Монголию.

«Мы с Артуром Минчуком очень довольны тем, что на протяжении стольких лет нам удавалось успешно работать с Сашей и Димой, что нынешний сезон завершился столь высоким результатом — победой в чемпионате России. У Бойковой и Козловского готовы программы, готовы все элементы, включая ультра-си в виде четверного выброса и подкрутки, и с этим багажом мы отпускаем их в дальнейшее путешествие по спортивному пути», — коротко высказалась о ситуации тренер.

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Комментарии спортсменов по поводу завершившегося сотрудничества тоже были предельно позитивными. В таких случаях всегда хочется заглянуть за кулисы: не бывает же так, что спортсмен принимает решение уйти, когда его всё устраивает? Если бы Бойкова и Козловский расстались с наставниками год назад, сразу после Олимпийских игр, это было бы как минимум объяснимо: не самые удачные программы и провал на главном старте четырёхлетия не так просто пережить. Но почему сейчас, после того как в сезоне выиграны все старты?

Помимо этого, Саша и Дима показали более сложные и гораздо более интересные (в сравнении с олимпийскими) программы, выполнили на публике четверной выброс, четверной подкрут. Пусть ультра-си были исполнены не в соревновательном режиме, но фигуристы убедительно продемонстрировали: эти элементы у них есть, и они реальны. Неужели всё это получилось у спортсменов вопреки? Или же, почувствовав себя лидерами и обыграв в очной борьбе Мишину и Галлямова, Бойкова и Козловский захотели более эксклюзивного к себе отношения — то есть того, что тренеры, одновременно ведущие две равнозначные по силам пары, по определению были не способны им дать?

На самом деле сейчас имеет смысл обсуждать не сам уход как таковой, а то, что от решения выиграли все стороны. У Тутберидзе её новые подопечные могут получить первоклассную «упаковку» и, что гораздо более принципиально, дополнительную и довольно мощную судейскую поддержку — всё то, что получили в своё время, перейдя к этому специалисту, Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Опасаться равной конкуренции со стороны более возрастной пары фигуристам вряд ли приходится даже в том случае, если вице-чемпионы Игр-2022 не станут завершать карьеру: по своей технической подготовке Бойкова и Козловский объективно стоят на гораздо более высоком уровне, причём даже без ультра-си. То есть в предполагаемом спарринге именно Саша с Димой станут задавать тон.

Намерение спортсменов довести до рабочего состояния четверные выброс и подкрут здесь тоже наверняка найдёт понимание и поддержку: амбиции Тутберидзе в плане сложности всем давно и хорошо известны. Другими словами, тренер получает в свои руки пару, с которой можно ставить самые высокие задачи и которая, что немаловажно, способна смикшировать тот негатив, который сейчас окружает штаб Хрустального в связи с допинговым делом Валиевой.

Что касается группы Москвиной, с уходом Бойковой и Козловского там по большому счёту ничего не изменилось: у чемпионов мира по-прежнему есть спарринг, причём гораздо более комфортный психологически — по техническому уровню Ясмина Кадырова и Виталий Колесов провели сезон, почти не уступая лидерам, но в тренировочном тандеме с Мишиной/Галлямовым они пока догоняющие, а не равные. К тому же за семь лет работы с Бойковой и Козловским питерский штаб специалистов реализовал почти что программу-максимум. А кто так не считает, пусть, как говорится, попробует сделать больше.

Так что в сложившейся ситуации всем действующим лицам можно только пожелать успеха.