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Москвина — об уходе Бойковой и Козловского: они хотят попробовать что-то новое

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Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала о причинах ухода пары Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в группу Этери Тутберидзе.
Москвина — об уходе Бойковой и Козловского: они хотят попробовать что-то новое
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«ФФККР дала исчерпывающую информацию: переход Бойковой и Козловского — это сложившийся факт. Естественно, спортсмены уведомили меня о том, что хотят уйти к другому специалисту, мы разговаривали об этом в конце апреля, просто до утверждения в ФФККР не было смысла придавать информацию огласке. Причины перехода достаточно стандартны: ребята сообщили мне, что хотят попробовать что-то новое. В этой ситуации не вижу никакого смысла в том, чтобы вдаваться в детали.

Мы с Артуром Минчуком очень довольны тем, что на протяжении стольких лет нам удавалось успешно работать с Сашей и Димой, что нынешний сезон завершился столь высоким результатом — победой в чемпионате России. У Бойковой и Козловского готовы программы, готовы все элементы, включая ультра-си в виде четверного выброса и подкрутки, и с этим багажом мы отпускаем их в дальнейшее путешествие по спортивному пути», — заявила RT тренер.

Под руководством Москвиной фигуристы стали двукратными чемпионами России, чемпионами Европы и призёрами чемпионата мира.

Ранее Козовский объяснил причины перехода в группу Этери Тутберидзе.

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