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Козловский: тренировки в группе Тутберидзе будут способствовать нашему спортивному росту

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Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, объяснил причины ухода от тренера Тамары Москвиной в группу Этери Тутберидзе.
Козловский: тренировки в группе Тутберидзе будут способствовать нашему спортивному росту
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Решение, и даже скорее его необходимость, зрели постепенно. Но окончательный выбор был сделан относительно недавно.

Этери Георгиевна сильный тренер. Мы уверены, что тренировки в её группе будут способствовать нашему спортивному росту», — заявил RT фигурист.

Под руководством Москвиной фигуристы стали двукратными чемпионами России, чемпионами Европы и призёрами чемпионата мира.

Ранее исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе прокомментировал уход  Бойковой и Козловского к Тутберидзе.

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