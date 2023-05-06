Козловский: тренировки в группе Тутберидзе будут способствовать нашему спортивному росту

Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, объяснил причины ухода от тренера Тамары Москвиной в группу Этери Тутберидзе.

«Решение, и даже скорее его необходимость, зрели постепенно. Но окончательный выбор был сделан относительно недавно.

Этери Георгиевна сильный тренер. Мы уверены, что тренировки в её группе будут способствовать нашему спортивному росту», — заявил RT фигурист.

Под руководством Москвиной фигуристы стали двукратными чемпионами России, чемпионами Европы и призёрами чемпионата мира.

Ранее исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе прокомментировал уход Бойковой и Козловского к Тутберидзе.