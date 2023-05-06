Тарасова считает, что Бойкова и Козловский не выдержали конкуренции в группе Москвиной
- globallookpress.com
- © Komsomolskaya Pravda
«Не думаю, что такой уж интересный переход. Они не выдержали конкуренции. Видимо, пришло время что-то менять», — приводит слова Тарасовой Sport24.
О переходе пары Бойковой и Козловского из группы Тамары Москвиной стало известно 6 мая.
Под руководством Москвиной фигуристы стали двукратными чемпионами России, чемпионами Европы и призёрами чемпионата мира.
Ранее Илья Авербух назвал возможную причину перехода Бойковой и Козловского.