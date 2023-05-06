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Тарасова считает, что Бойкова и Козловский не выдержали конкуренции в группе Москвиной

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об уходе Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в группу Этери Тутберидзе.
Тарасова считает, что Бойкова и Козловский не выдержали конкуренции в группе Москвиной
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Не думаю, что такой уж интересный переход. Они не выдержали конкуренции. Видимо, пришло время что-то менять», — приводит слова Тарасовой Sport24.

О переходе пары Бойковой и Козловского из группы Тамары Москвиной стало известно 6 мая.

Под руководством Москвиной фигуристы стали двукратными чемпионами России, чемпионами Европы и призёрами чемпионата мира.

Ранее Илья Авербух назвал возможную причину перехода Бойковой и Козловского.

 

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