Тарасова считает, что Бойкова и Козловский не выдержали конкуренции в группе Москвиной

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об уходе Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в группу Этери Тутберидзе.

«Не думаю, что такой уж интересный переход. Они не выдержали конкуренции. Видимо, пришло время что-то менять», — приводит слова Тарасовой Sport24.

О переходе пары Бойковой и Козловского из группы Тамары Москвиной стало известно 6 мая.

Под руководством Москвиной фигуристы стали двукратными чемпионами России, чемпионами Европы и призёрами чемпионата мира.

Ранее Илья Авербух назвал возможную причину перехода Бойковой и Козловского.