Авербух: возможно, что Бойковой и Козловскому нужен рывок

Продюсер и хореограф Илья Авербух высказался об уходе Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в группу Этери Тутберидзе.

«Последние сезоны Александра и Дмитрий катались на месте, вполне возможно, что им нужен рывок. А Этери Георгиевна показала, что достаточно успешно провела работу с Тарасовой и Морозовым», — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».

О переходе пары Бойкова/Козловский из группы Тамары Москвиной стало известно 6 мая.

Под руководством Москвиной фигуристы стали двукратными чемпионами России, чемпионами Европы и призёрами чемпионата мира.

Ранее Москвина рассказала о причинах ухода пары Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в группу Этери Тутберидзе.