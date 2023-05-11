Лакерник: проведение ЧЕ по фигурному катанию в России невозможно из-за политических причин

Почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник уверен, что в ближайшее время не стоит ожидать крупных соревнований в стране с участием зарубежных фигуристов.

«Как думаете, возможно провести в России? Это нереально в силу политических причин», — цитирует Лакерника «Матч ТВ».

По его словам, он не ожидал, что Венгрия откажется от проведения европейского первенства.

«Прискорбно, что им пришлось принять такое решение из-за финансового положения. Я был уверен, что Венгрия сможет провести турнир на высоком уровне», — добавил Лакерник.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации в начале 2022 года. Спортивный арбитражный суд рассмотрит апелляцию на отстранение россиян от соревнований 2 мая.

6 апреля сообщалось, что ISU обсудит вопрос допуска российских спортсменов к турнирам в июне или октябре.

ЧЕ-2024 должен был пройти в Будапеште с 22 по 28 января.

Ранее Александр Жулин после отказа Венгрии от ЧЕ по фигурному катанию заявил, что сейчас идеальный момент предложить свои услуги.