Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Лакерник: проведение ЧЕ по фигурному катанию в России невозможно из-за политических причин

Короткая ссылка
Почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник уверен, что в ближайшее время не стоит ожидать крупных соревнований в стране с участием зарубежных фигуристов.

«Как думаете, возможно провести в России? Это нереально в силу политических причин», — цитирует Лакерника «Матч ТВ».

По его словам, он не ожидал, что Венгрия откажется от проведения европейского первенства.

«Прискорбно, что им пришлось принять такое решение из-за финансового положения. Я был уверен, что Венгрия сможет провести турнир на высоком уровне», — добавил Лакерник.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации в начале 2022 года. Спортивный арбитражный суд рассмотрит апелляцию на отстранение россиян от соревнований 2 мая.

6 апреля сообщалось, что ISU обсудит вопрос допуска российских спортсменов к турнирам в июне или октябре.

ЧЕ-2024 должен был пройти в Будапеште с 22 по 28 января.

Ранее Александр Жулин после отказа Венгрии от ЧЕ по фигурному катанию заявил, что сейчас идеальный момент предложить свои услуги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить