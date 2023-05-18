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ФФККР не разрешила Чиризано сменить спортивное гражданство

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Генеральный директор ФФККР Александр Коган сообщил, что федерация не позволила российскому фигуристу Дарио Чиризано сменить спортивное гражданство.
ФФККР не разрешила Чиризано сменить спортивное гражданство
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Чиризано в соответствии с правилами нашей федерации и карантином не получил одобрения», — приводит слова Когана РИА Новости.

Чиризано выступал за Россию в дуэте с Ириной Хаврониной. Пара распалась в конце 2022 года.

7 мая в Чешской федерации фигурного катания дали понять, что хотели бы видеть его в своей национальной сборной.

Также стало известно, что 21-летний фигурист в скором времени начнёт тренироваться с новой партнёршей в Монреале (Канада).

Ранее Коган сообщил, что Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил российским фигуристам квоты для участия в юниорской серии Гран-при.

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