ФФККР не разрешила Чиризано сменить спортивное гражданство

Генеральный директор ФФККР Александр Коган сообщил, что федерация не позволила российскому фигуристу Дарио Чиризано сменить спортивное гражданство.

«Чиризано в соответствии с правилами нашей федерации и карантином не получил одобрения», — приводит слова Когана РИА Новости.

Чиризано выступал за Россию в дуэте с Ириной Хаврониной. Пара распалась в конце 2022 года.

7 мая в Чешской федерации фигурного катания дали понять, что хотели бы видеть его в своей национальной сборной.

Также стало известно, что 21-летний фигурист в скором времени начнёт тренироваться с новой партнёршей в Монреале (Канада).

Ранее Коган сообщил, что Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил российским фигуристам квоты для участия в юниорской серии Гран-при.