ТАСС: Чешская федерация фигурного катания заинтересована в переходе Чиризано

В Чешской федерации фигурного катания дали понять, что хотели бы видеть в своей национальной сборной россиянина Дарио Чиризано.

«Чешская федерация написала письмо в ФФККР по поводу перехода Чиризано», — цитирует источник ТАСС.

7 мая стало известно, что 21-летний Чиризано в скором времени начнёт тренироваться с новой партнёршей в Монреале (Канада). Её имя Дениза Цимлова, она из Чехии.

Чиризано ранее выступал в паре с Ириной Хаврониной. Дуэт выиграл юниорское первенство России и юношеские Олимпийские игры.

Ранее российская фигуристка Катарина Гербольдт высказалась о переходе в группу Этери Тутберидзе пары Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.