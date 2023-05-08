ТАСС: Чешская федерация фигурного катания заинтересована в переходе Чиризано
«Чешская федерация написала письмо в ФФККР по поводу перехода Чиризано», — цитирует источник ТАСС.
7 мая стало известно, что 21-летний Чиризано в скором времени начнёт тренироваться с новой партнёршей в Монреале (Канада). Её имя Дениза Цимлова, она из Чехии.
Чиризано ранее выступал в паре с Ириной Хаврониной. Дуэт выиграл юниорское первенство России и юношеские Олимпийские игры.
Ранее российская фигуристка Катарина Гербольдт высказалась о переходе в группу Этери Тутберидзе пары Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.