Гербольдт назвала возможную причину перехода Бойковой и Козловского к Тутберидзе

Российская фигуристка Катарина Гербольдт высказалась о переходе в группу Этери Тутберидзе пары Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

«Может быть, ребята для себя решили, что будут в новой группе более стабильными. В целом спортсмены Этери Георгиевны всегда стабильны, может быть, им там с этим помогут», — цитирует Гербольдт «Газета.Ru».

О переходе пары Бойковой и Козловского из группы Тамары Москвиной стало известно 6 мая.

Под руководством Москвиной фигуристы стали двукратными чемпионами России, чемпионами Европы и призёрами чемпионата мира.

Ранее Максим Траньков ответил на вопрос о работе с Бойковой и Козловским после их перехода в группу Тутберидзе.