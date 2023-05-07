Траньков ответил на вопрос о работе с Бойковой и Козловским после их перехода в группу Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Максим Траньков, входящий в команду Этери Тутберидзе, высказался о переходе в их группу пары Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.

«Сейчас об этом даже не думаю. Тренеры разъехались по своим делам, Тутберидзе с Дудаковым на сборах в Турции, Даниил в отпуск уехал. Я тоже улетаю на отдых, поэтому мы на эти темы пока не общались», — цитирует Транькова РИА Новости.

О переходе пары Бойковой и Козловского из группы Тамары Москвиной стало известно 6 мая.

Под руководством Москвиной фигуристы стали двукратными чемпионами России, чемпионами Европы и призёрами чемпионата мира.

Ранее Виктория Козловская, мама Дмитрия, высказалась об уходе дуэта в группу Этери Тутберидзе.