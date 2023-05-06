Мама Козловского — об уходе пары к Тутберидзе: выбора не оставили

Виктория Козловская, мама Дмитрия Козловского, выступающего в паре с Александрой Бойковой, высказалась об уходе дуэта в группу Этери Тутберидзе.

«Мне жаль… Но выбора не оставили!» — написала Виктория в социальных сетях.

О переходе пары Бойковой и Козловского из группы Тамары Москвиной стало известно 6 мая.

Под руководством Москвиной фигуристы стали двукратными чемпионами России, чемпионами Европы и призёрами чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что Бойкова и Козловский продолжат представлять Санкт-Петербург после перехода к Тутберидзе.