Мама Козловского — об уходе пары к Тутберидзе: выбора не оставили
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«Мне жаль… Но выбора не оставили!» — написала Виктория в социальных сетях.
О переходе пары Бойковой и Козловского из группы Тамары Москвиной стало известно 6 мая.
Под руководством Москвиной фигуристы стали двукратными чемпионами России, чемпионами Европы и призёрами чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что Бойкова и Козловский продолжат представлять Санкт-Петербург после перехода к Тутберидзе.