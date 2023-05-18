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Коган сообщил, что ISU предоставил россиянам квоты для участия в юниорской серии Гран-при

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил российским фигуристам квоты для участия в юниорской серии Гран-при.
Коган сообщил, что ISU предоставил россиянам квоты для участия в юниорской серии Гран-при
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«Но квоты могут быть использованы при условии допуска россиян на международные соревнования», — приводит слова Когана РИА Новости.

Он отметил, что ISU будет рассматривать этот вопрос на ближайшем совете в июне.

Напомним, что российские фигуристы не принимают участия в международных турнирах из-за отстранения ISU.

Ранее ISU утвердил музыку 1980-х в качестве темы для ритм-танца в сезоне-2023/24.

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