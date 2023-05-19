Чайковская: потратили на Чиризано огромные деньги
- РИА Новости
«Ситуация однозначная. Он член сборной, выступал весь сезон, мы его не отпускаем. Потратили на него огромные деньги», — приводит слова Чайковской «Матч ТВ».
Чиризано выступал за Россию в дуэте с Ириной Хаврониной. Пара распалась в конце 2022 года.
7 мая в Чешской федерации фигурного катания дали понять, что хотели бы видеть его в своей национальной сборной.
Ранее Ирина Роднина прокомментировала то, что ФФККР не разрешила Дарио Чиризано сменить спортивное гражданство.