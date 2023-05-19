Чайковская: потратили на Чиризано огромные деньги

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская объяснила, почему ФФККР не разрешила Дарио Чиризано сменить спортивное гражданство.

«Ситуация однозначная. Он член сборной, выступал весь сезон, мы его не отпускаем. Потратили на него огромные деньги», — приводит слова Чайковской «Матч ТВ».

Чиризано выступал за Россию в дуэте с Ириной Хаврониной. Пара распалась в конце 2022 года.

7 мая в Чешской федерации фигурного катания дали понять, что хотели бы видеть его в своей национальной сборной.

Ранее Ирина Роднина прокомментировала то, что ФФККР не разрешила Дарио Чиризано сменить спортивное гражданство.