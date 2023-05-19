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Роднина объяснила, почему ФФККР не разрешила Чиризано сменить спортивное гражданство

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала то, что ФФККР не разрешила Дарио Чиризано сменить спортивное гражданство.

«У нас за подготовку платит государство. В той или иной форме. Поэтому государство может накладывать свои ограничения или необходимо выплатить компенсацию за все годы, а там наберётся немало», — приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».

Чиризано выступал за Россию в дуэте с Ириной Хаврониной. Пара распалась в конце 2022 года.

7 мая в Чешской федерации фигурного катания дали понять, что хотели бы видеть его в своей национальной сборной.

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил российским фигуристам квоты для участия в юниорской серии Гран-при.

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