Роднина объяснила, почему ФФККР не разрешила Чиризано сменить спортивное гражданство
«У нас за подготовку платит государство. В той или иной форме. Поэтому государство может накладывать свои ограничения или необходимо выплатить компенсацию за все годы, а там наберётся немало», — приводит слова Родниной «Спорт-Экспресс».
Чиризано выступал за Россию в дуэте с Ириной Хаврониной. Пара распалась в конце 2022 года.
7 мая в Чешской федерации фигурного катания дали понять, что хотели бы видеть его в своей национальной сборной.
Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил российским фигуристам квоты для участия в юниорской серии Гран-при.