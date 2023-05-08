Тарасова заявила, что фигурное катание в России обойдётся без Чиризано

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о решении россиянина Дарио Чиризано выступать в паре с чешкой Денисой Цимловой и тренироваться в Канаде.

«Мы сможем спокойно обойтись без него. Он никак не показал себя», — цитирует Тарасову РИА Новости.

7 мая стало известно, что 21-летний Чиризано в скором времени начнёт тренироваться с новой партнёршей в Монреале (Канада).

Чиризано ранее выступал в паре с Ириной Хаврониной. Дуэт выиграл юниорское первенство России и юношеские Олимпийские игры.

Ранее в Чешской федерации фигурного катания дали понять, что хотели бы видеть в своей национальной сборной Чиризано.