Жулин заявил, что в Америке всё построено на лжи и фальши

Заслуженный тренер России Александр Жулин заявил, что общественно-политическое устройство Соединённых Штатов Америки построено на лжи.

«Меня ещё во время проживания в США начала раздражать фальшь. Люди счастливы вроде бы, а на самом деле всё фальшивое и ложное. Сейчас то же самое мы видим и в политике. В Америке всё на лжи построено. У нас хоть и плохенькие, но свои... если ещё научимся машины делать и прочие чипы, то вообще нам равных не будет. В общем, с каждым днём я всё больше становлюсь патриотом», — приводит слова Жулина РИА Новости.

Тренер по фигурному катанию выразил уверенность, что России предстоит спасти мир.

«Сказал же кто-то, что единственная страна, которая останется нормальной, — это Россия. И наша страна будет мир спасать. Я свято в это верю. Посмотрел на то, что в мире делается, они открыли окно Овертона и туда семимильными шагами движутся. Это абсолютно чётко выстроенная политическая история. Возможно, это всё очень просто объясняется… Может, и коронавирус, и трансгендеры эти — всё для того, чтобы снизить численность населения планеты», — заявил он.

59-летний россиянин тренировался в США, будучи фигуристом, а также работал тренером с начала 1990-х и до середины 2000-х годов.

Ранее Жулин назвал ошибкой призывы политиков бойкотировать Олимпийские игры.