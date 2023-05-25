Жулин назвал ошибкой призывы политиков бойкотировать Олимпийские игры

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин жёстко высказался о призывах политических деятелей к бойкоту Олимпийских игр.

«Это ошибка. Каждый должен заниматься своим делом. Поэтому они пусть тоже рот не открывают, что спортсмены, мол, ехать не должны. Они 30 лет для этого пахали, всё здоровье положили. Олимпиада — это же вершина всего», — цитирует Жулина РИА Новости.

Он подчеркнул, что сейчас в мире так складывается ситуация, что о российских спортсменов «просто вытирают ноги».

«Я сам всегда был сторонником того, что хоть в ящике, но на Олимпиаду надо попасть. Я же сам спортсмен, понимаю, что человек готовился всю жизнь, а его лишают Олимпиады. Ударили по левой — подставляйте правую», — добавил Жулин.

Председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв призвал Международный олимпийский комитет (МОК) создать другие турниры для отбора россиян на Олимпиаду.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Станислав Поздняков заявил, что любой атлет, который выступал на международных турнирах в составе сборной России, при смене гражданства и желании участвовать в Олимпиаде должен получить согласие ОКР.