Депутат Свищёв призвал МОК создать другие турниры для отбора россиян на Олимпиаду

Председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв призвал Международный олимпийский комитет (МОК) создать другие турниры для отбора россиян на Олимпиаду.

«МОК нужно озаботиться созданием альтернативных турниров, на которых наши спортсмены смогут пройти квалификацию на Олимпиаду», — приводит слова Свищёва РИА Новости.

28 марта МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом МОК предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

25 мая Олимпийский комитет России (ОКР) представит рекомендации по участию россиян в международных соревнованиях.

Ранее велогонщица из Литвы поддержала возвращение России на международную арену.