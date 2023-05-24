Депутат Свищёв призвал МОК создать другие турниры для отбора россиян на Олимпиаду
- РИА Новости
«МОК нужно озаботиться созданием альтернативных турниров, на которых наши спортсмены смогут пройти квалификацию на Олимпиаду», — приводит слова Свищёва РИА Новости.
28 марта МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом МОК предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
25 мая Олимпийский комитет России (ОКР) представит рекомендации по участию россиян в международных соревнованиях.
Ранее велогонщица из Литвы поддержала возвращение России на международную арену.