Велогонщица из Литвы поддержала возвращение России на международную арену

Чемпионка мира литовская велогонщица Симона Крупецкайте рассказала, что российские спортсмены должны вернуться к выступлениям на международных соревнованиях.

«Олимпийская хартия утверждает, что мы должны давать возможность выступать на соревнованиях всем, несмотря на их национальность и взгляды. Они должны вернуться в нейтральном статусе, пройдя ряд процедур. Я поддерживаю спортсменов, которые хотят бороться и работать, независимо от их национальности», — приводит слова Крупецкайте LRT.

28 марта МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом МОК предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

25 мая Олимпийский комитет России (ОКР) представит рекомендации по участию россиян в международных соревнованиях.

Ранее власти Италии одобрили рекомендации МОК по допуску российских спортсменов к турнирам.