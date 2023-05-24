Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Загитова похвасталась защитой курсовой работы в университете

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова сообщила своим подписчикам о защите курсовой работы.
Загитова похвасталась защитой курсовой работы в университете
  • globallookpress.com

«Так выглядит человек, который сдал курсовую. Можете меня поздравлять. Я очень рада», — сказала фигуристка.

Напомним, что Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы, России, а также финал Гран-при. В настоящий момент фигуристка сосредоточена на телевизионной деятельности и учёбе в университете. Спортсменка учится в РАНХиГС на факультете журналистики.

Ранее сообщалось, что Загитова и Софья Великая проведут показательный поединок по фехтованию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить