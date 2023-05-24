Загитова похвасталась защитой курсовой работы в университете

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова сообщила своим подписчикам о защите курсовой работы.

«Так выглядит человек, который сдал курсовую. Можете меня поздравлять. Я очень рада», — сказала фигуристка.

Напомним, что Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионаты мира, Европы, России, а также финал Гран-при. В настоящий момент фигуристка сосредоточена на телевизионной деятельности и учёбе в университете. Спортсменка учится в РАНХиГС на факультете журналистики.

Ранее сообщалось, что Загитова и Софья Великая проведут показательный поединок по фехтованию.