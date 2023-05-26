Паралимпиец Федяев — Костомарову: первые два-три года на протезе — это ад

Спортсмен-паралимпиец Роман Федяев обратился к олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову.

«Первые два-три года — это ад, который надо перетерпеть. Но если это всё перетерпеть, то проблемы уйдут, кожа и сосуды перестроятся, жизнь станет хорошей. Потому что жизнь даже на самом плохом протезе намного интереснее, чем на самых лучших костылях», — приводит слова Федяева News.ru.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Позже его перевели в больницу в Коммунарке, где ему проводили процедуру искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего состояние фигуриста стало улучшаться. Однако из-за некроза ему сделали несколько ампутаций.

Ранее сообщалось, что Костомаров не может выйти из депрессии после ампутации конечностей.