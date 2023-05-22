Помолвка Косторной и Куницы, шоколадки Кондратюка и планы Костомарова: что обсуждают в мире фигурного катания

Георгий Куница сделал предложение руки и сердца Алёне Косторной, а Александра Трусова и Марк Кондратюк поделились историей знакомства. Алина Загитова отпраздновала 21-й день рождения в необычном ресторане в Дубае, а Александра Бойкова осталась под впечатлением от выставки по истории русского балета в Петербурге. Актриса Валерия Ланская поделилась содержанием первого за долгое время разговора с Романом Костомаровым. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Планы Загитовой

Алине Загитовой исполнился 21 год. Олимпийская чемпионка Пхёнчхана встретила его в Дубае, однако не стала устраивать пышных торжеств, так как незадолго до этого простудилась. Но и проводить день рождения в постели ей тоже не хотелось, поэтому она всё-таки отправилась в ресторан с подругой Кристиной Шошиной. Фигуристка надела короткое чёрное платье с пайетками, дополнив его чокером с эффектной розой. Девушки выбрали необычное заведение, которое позиционирует себя как гастрономический иммерсивный театр, объединивший высокую кухню, современное искусство и визуальный сторителлинг. Подача каждого блюда там — целое представление.

Спортсменка осталась под большим впечатлением и с восторгом делилась эмоциями в социальных сетях. Кроме того, она опубликовала традиционный праздничный пост, в котором поблагодарила болельщиков за поддержку и поделилась своими планами на следующий год.

«Не верится, что мне уже 21! Кажется, я только недавно удивлялась своему двадцатилетию, а оказывается, прошёл целый год. За это короткое время успело произойти так много всего! Я благодарна каждому событию в своей жизни, ведь все они чему-то меня научили. Хочу пообещать самой себе продолжать развиваться как в профессиональном поле в качестве журналиста, так и в творческом направлении. Не буду ограничиваться только одним выступлением с песней, в мире ещё так много всего интересного!» — написала Алина.

И, кажется, следующим опытом Загитовой станет фехтование. На днях стало известно, что фигуристка проведёт показательный поединок с двукратной олимпийской чемпионкой Софьей Великой на Дне московского спорта 1 июля.

Правда, сама известная саблистка оказалась не в курсе этих планов.

«Впервые об этом слышу, ко мне никто не обращался», — заявила Великая ТАСС.

В прошлом году Загитова на аналогичном мероприятии провела открытую тренировку по боксу с Олегом Саитовым. Узнав о новом начинании фигуристки, бывший боксёр похвалил Алину.

«Что человек не стоит на месте, это здорово. Человек не может быть талантлив в чём‑то одном. А Алина — талантливый человек. Она занялась боксом, и сейчас у неё получится в фехтовании. Бокс и фехтование чем‑то похожи: и там, и там нужно чувствовать дистанцию. Фехтование — один из тех видов спорта, который близок к боксу. Алина, вперёд! С высоко поднятой головой!» — приводит слова Саитова «Матч ТВ».

Помолвка в воздухе

Георгий Куница и Алёна Косторная собираются пожениться. Предложение руки и сердца экс-чемпионка Европы получила некоторое время назад во время полёта на воздушном шаре. Девушка не раздумывая ответила согласием, хотя, по её словам, «впала в небольшой ступор».

«Я стала подозревать что-то, когда Гоша начал убегать от меня, чтобы я в его сумку не залезла. Раньше телефон всегда в неё клала, а тут спросила, зачем он её взял. «Да» ответила сразу, так как давно поняла, что это тот самый человек и точно не передумаю», — приводит слова спортсменки «Спорт-Экспресс».

Куница, в свою очередь, признался, что решил сделать этот шаг пару месяцев назад, после чего купил кольца и распланировал торжественный момент.

«Люблю ко всему подходить творчески. Как мне показалось, этот вариант очень романтичный и необычный. Не в Париже на Эйфелевой башне — значит, на воздушном шаре», — рассказал фигурист.

При этом, по словам Георгия, он нервничал и боялся получить отказ. К счастью, его опасения оказались необоснованными, и теперь молодые люди готовятся к свадьбе. Интересно, что они знакомы уже много лет, ещё с детства, когда вместе тренировались в группе Этери Тутберидзе. Но тогда ребята совсем не общались друг с другом: оба были полностью поглощены спортом, а о личной жизни даже не задумывались. Лишь прошлой осенью, когда начал складываться их дуэт (поначалу только для выступлений в шоу), их общение стало более тесным, и спустя какое-то время рабочие взаимоотношения переродились в романтические. По их словам, это происходило настолько постепенно, что даже сложно выделить конкретный момент.

«Мы просто как-то ехали на репетицию в Питер… Куда-то сходили, там за ручку взялись, тут ещё что-то…» — вспоминал Георгий.

50 шоколадок Кондратюка

Ещё одна популярная пара из мира фигурного катания, Александра Трусова и Марк Кондратюк, поделилась воспоминаниями о своей первой встрече. Она случилась во время сбора в Кисловодске, куда фигуристы отправились в 2021 году во время пандемии. По словам вице-чемпионки Олимпиады, она серьёзно подготовилась к поездке, так как из-за карантина не работали магазины — «только лёд и номер». К тому же спортсменка ест только «определённые сладости», поэтому и привезла с собой запасы. И в какой-то момент целая группа фигуристов собралась у автомата, где можно было купить снеки.

«Артём Ковалев — единственный, кто нашёл какую-то наличку. Но он никак не мог там ничего купить, купюру не принимал автомат. А Артём очень хотел шоколадку. Подходит Марк и говорит: «А я с собой взял 50 плиток шоколада…» И продолжает: «Выживет сильнейший». На что я ему ответила, что взяла 50 упаковок мармелада», — со смехом рассказала Александра.

По признанию Кондратюка, он не знал, что в Кисловодске будет такая сложная ситуация с покупками, но каким-то образом предугадал.

«Мы там были пять недель, и только в конце заработал буфет. Но эти 50 шоколадок спасли меня. Если бы не они, я бы здесь сейчас не сидел», — заметил спортсмен.

Между тем сейчас группа Светланы Соколовской проводит сбор на Алтае. Трусова в эти дни сдаёт сессию в вузе, однако между экзаменами ненадолго присоединилась к команде. Она успела и потренироваться, и съездить вместе с другими спортсменами на прогулку на квадроциклах, и сплавиться на рафтах. Фотографиями фигуристы щедро поделились в социальных сетях. Одна из них стилизована под снимок годичной давности из Египта, когда Саша и Марк объявили о своих романтических отношениях: пара спиной к объективу сидит в обнимку на фоне Алтайских гор.

Фигуристы Александра Трусова и Марк Кондратюк выступают на юбилейном шоу Евгения Плющенко "35 лет на льду" на стадионе "ВТБ Арена" в Москве

РИА Новости

© Александр Вильф

Впечатления Бойковой

Александра Бойкова в своём блоге с удовольствием сообщает об интересных событиях из своей жизни. Последние посты спортсменки не касаются фигурного катания — она делится впечатлениями от поездок и культурных мероприятий. Так, в самый разгар обсуждения расставания пары с Тамарой Москвиной спортсменка рассказывала о туре сборной России в Монголию. А теперь Александра поделилась с подписчиками эмоциями от посещения выставки об истории русского балета. По её словам, организаторы весьма креативно подошли к подаче информации.

«Мне безумно понравилась идея связать время правления того или иного императора, политического деятеля с каким-то балетным движением. Такого рода ассоциации помогают мне лучше понять и запомнить историческую линию выставки», — подчеркнула Бойкова.

А больше всего фигуристке понравилась та часть выставки, которая посвящена костюмам для выступлений. На экспозиции представлена большая коллекция балетных пачек, а также женских и мужских костюмов разных лет.

«Наконец-то можно разглядеть тончайшую работу мастеров по отделке! Особенно мне запомнилось платье Царевны Лебеди и чёрное изысканное платье Майи Плисецкой к Анне Карениной», — рассказала Александра.

Экспонаты, представленные на выставке «Первая позиция. Русский балет»

РИА Новости

© Алексей Даничев

Восстановление Костомарова

Роман Костомаров продолжает восстанавливаться после тяжёлой болезни, которая едва не стоила ему жизни. Бывший фигурист попал в больницу в Коммунарке с пневмонией в начале января и его пока не выписали. По данным СМИ, спортсмену провели ряд ампутаций из-за отмирания тканей конечностей.

«Роман набирается сил, продолжает тренироваться — накачивает мышцы. На это нужно время. Пока останется в реанимационной палате. Настроение нормальное», — приводит слова анонимного источника ТАСС.

Когда организм спортсмена оправится после болезни, а послеоперационные раны заживут, ему смогут произвести протезирование ампутированных конечностей. По одним данным, это произойдёт не раньше августа, по другим — спортсмена могут перевести в другую клинику для протезирования уже в конце мая.

Актриса Валерия Ланская, выступавшая в паре с Костомаровым в проекте «Ледниковый период», рассказала о первом за долгое время разговоре с ним.

«Меня чуть-чуть оттюнингуют, и я снова буду работать» — вот его слова, — заявила Ланская в эфире шоу НТВ «Секрет на миллион».

Гордость Крыловой

Анжелика Крылова подвела итоги первого взрослого сезона своих воспитанников Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола. По её мнению, переход с юниорского уровня прошёл успешно, хотя поначалу спортсмены и были к нему не слишком готовы. Но от старта к старту росла их уверенность в себе, а также количество позитивных отзывов от экспертов.

«Мне было очень приятно, когда специалисты, ведущие тренеры нашей страны начали делать нам комплименты. Это здорово, когда видят твою работу. Как тренер я постоянно сомневаюсь, но это нормально. Да, мы ничем не рисковали, это совсем молодые ребята. Но нам хотелось, чтобы о нас заговорили, — это произошло, и это моя главная награда как хореографа», — заявила Крылова в интервью ТАСС.

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Также тренер оценила перспективы своей пары в грядущем сезоне с учётом всех перемен, произошедших весной, включая смену тренеров некоторыми дуэтами. Так, она подчеркнула важность возвращения на лёд Александры Степановой и Ивана Букина, а также выразила надежду, что Елизавета Худайбердиева сможет справиться с проблемами, которые её преследовали в этом году.

«В Лизе я вижу огромный потенциал, но в какой-то момент случился некий перелом. Она стала чуть другой в этом сезоне. Я не говорю, что они с Егором были плохие, я говорю о том, что она сама не своя. Но именно эти две пары, о которых мы сейчас говорили, мне будут особенно интересны в следующем сезоне — это Степанова и Букин, Худайбердиева и Базин», — подчеркнула Крылова.

Также специалист высказала своё мнение о нашумевшей теме последнего месяца — попытках создания однополых пар в фигурном катании. Как известно, Габриэла Пападакис и Мэдисон Хаббелл решили поставить совместную танцевальную программу, чтобы убедить ISU разрешить подобные дуэты.

«Мне кажется, это просто пиар. Не думаю, что они будут выступать. Но сейчас Канада, США, Европа сходят с ума в этом вопросе, отсюда и этот эксперимент. Скажем так: это будет интересно увидеть, но всё-таки я в это не верю. Для коммерческих шоу — почему нет, можно и покататься так. Но мне всё-таки хочется видеть натуральную эстетику», — заключила Крылова.