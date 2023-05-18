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Трусова рассказала, что отец с детства мотивировал её на успешные выступления деньгами

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Серебряная медалистка Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова рассказала, как отец мотивировал её с начала карьеры.
Трусова рассказала, что отец с детства мотивировал её на успешные выступления деньгами
  • РИА Новости

«Папа с детства давал мне деньги за победы и призовые места, поэтому я копила на то, что хотела», — приводит слова Трусовой You-Tube-шоу «Есть история».

Трусова на Олимпийских играх в Пекине исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но по сумме баллов уступила Анне Щербаковой.

В сентябре 2022 года спортсменка ушла от Этери Тутберидзе и стала тренироваться в команде Светланы Соколовской.

Ранее Трусова объяснила, почему на долгое время пропала из соцсетей.

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