Трусова объяснила, почему на долгое время пропала из соцсетей
- РИА Новости
«Всем привет. Прошу прощения, что так долго отсутствовала. У нас было очень много репетиций шоу. Постараюсь сейчас исправиться. Наш тур закончен, и теперь будет больше времени — буду снимать вам контент», — сказала Трусова.
Фигуристка принимает участие в шоу Евгения Плющенко.
Трусова на Олимпийских играх в Пекине исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но по сумме баллов уступила Анне Щербаковой. В сентябре 2022 года спортсменка ушла от Этери Тутберидзе и стала тренироваться в команде Светланы Соколовской.
Ранее Александра Трусова рассказала о своих планах на следующий сезон.