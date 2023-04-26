Трусова объяснила, почему на долгое время пропала из соцсетей

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Серебряная медалистка Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова рассказала, почему долгое время не выходила на связь с подписчиками.
Трусова объяснила, почему на долгое время пропала из соцсетей
  • РИА Новости

«Всем привет. Прошу прощения, что так долго отсутствовала. У нас было очень много репетиций шоу. Постараюсь сейчас исправиться. Наш тур закончен, и теперь будет больше времени — буду снимать вам контент», — сказала Трусова.

Фигуристка принимает участие в шоу Евгения Плющенко.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но по сумме баллов уступила Анне Щербаковой. В сентябре 2022 года спортсменка ушла от Этери Тутберидзе и стала тренироваться в команде Светланы Соколовской.

Ранее Александра Трусова рассказала о своих планах на следующий сезон.

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