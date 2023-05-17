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Роднина назвала ерундой показательный поединок Загитовой и Великой по фехтованию

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на то, что фигуристка Алина Загитова и саблистка Софья Великая проведут показательный поединок по фехтованию.
Роднина назвала ерундой показательный поединок Загитовой и Великой по фехтованию
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Даже смешно это комментировать. С такой ерундой ко мне не обращайтесь», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

Поединок пройдёт в рамках Дня московского спорта 1 июля.

Алина — олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а Софья — двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях.

Ранее Загитова показала, как провела мастер-класс в Омске.

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