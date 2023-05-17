Роднина назвала ерундой показательный поединок Загитовой и Великой по фехтованию

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на то, что фигуристка Алина Загитова и саблистка Софья Великая проведут показательный поединок по фехтованию.

«Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Даже смешно это комментировать. С такой ерундой ко мне не обращайтесь», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

Поединок пройдёт в рамках Дня московского спорта 1 июля.

Алина — олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а Софья — двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях.

Ранее Загитова показала, как провела мастер-класс в Омске.