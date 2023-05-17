Роднина назвала ерундой показательный поединок Загитовой и Великой по фехтованию
- РИА Новости
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«Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Даже смешно это комментировать. С такой ерундой ко мне не обращайтесь», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».
Поединок пройдёт в рамках Дня московского спорта 1 июля.
Алина — олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а Софья — двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях.
Ранее Загитова показала, как провела мастер-класс в Омске.