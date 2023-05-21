Медведева назвала причину, из-за которой она прекратила обучение в МГУ

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева объяснила, почему перестала учиться в МГУ.

«На меня наехал пресс-центр из-за желтушного заголовка к моему интервью. И решили не предоставлять мне материалы для учёбы. Хотя я просила несколько месяцев и за всё заплатила», — написала Медведева в соцсетях.

1 сентября 2021 года фигуристка объявила о том, что зачислена в МГУ. Она поступила в Высшую школу культурной политики и управления в гуманитарной сфере. Позже спортсменка заявила, что больше не учится в университете.

Ранее Медведева раскрыла интересный факт о своём молодом человеке.