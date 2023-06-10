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Сменившие гражданство фигуристы Дэвис и Смолкин добавили флаг Грузии в профили в соцсетях

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Призёры чемпионата России в танцах на льду Диана Дэвис и Глеб Смолкин добавили в описания своих профилей флаг Грузии.
Сменившие гражданство фигуристы Дэвис и Смолкин добавили флаг Грузии в профили в соцсетях
  • РИА Новости

В описаниях профилей фигуристов осталось упоминание Олимпийских игр 2022 года в Пекине, где они выступали в составе российской команды. 

В Федерации фигурного катания Грузии 5 июня сообщили, что Дэвис и Смолкин будут выступать за сборную Грузии с сезона-2023/24.

Танцевальная пара пропустила чемпионат России — 2023, а также не выступила на этапах Гран-при России в сезоне-2022/23. Фигуристы тренируются в США под руководством Игоря Шпильбанда. Дэвис является дочерью тренера Этери Тутберидзе, её партнёр — сын актёра Бориса Смолкина.

Ранее тренер по фигурному катанию Алексей Киляков подтвердил, что продолжит работать с танцевальным дуэтом Дэвис — Смолкин.

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