Сменившие гражданство фигуристы Дэвис и Смолкин добавили флаг Грузии в профили в соцсетях

Призёры чемпионата России в танцах на льду Диана Дэвис и Глеб Смолкин добавили в описания своих профилей флаг Грузии.

В описаниях профилей фигуристов осталось упоминание Олимпийских игр 2022 года в Пекине, где они выступали в составе российской команды.

В Федерации фигурного катания Грузии 5 июня сообщили, что Дэвис и Смолкин будут выступать за сборную Грузии с сезона-2023/24.

Танцевальная пара пропустила чемпионат России — 2023, а также не выступила на этапах Гран-при России в сезоне-2022/23. Фигуристы тренируются в США под руководством Игоря Шпильбанда. Дэвис является дочерью тренера Этери Тутберидзе, её партнёр — сын актёра Бориса Смолкина.

Ранее тренер по фигурному катанию Алексей Киляков подтвердил, что продолжит работать с танцевальным дуэтом Дэвис — Смолкин.