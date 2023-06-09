Дэвис и Смолкин продолжат работу с прежним тренером после перехода в сборную Грузии

Тренер по фигурному катанию Алексей Киляков подтвердил, что продолжит работать с танцевальным дуэтом Диана Дэвис — Глеб Смолкин.

«Тренеры нашей академии будут сопровождать Диану и Глеба на соревнования. По поводу программ нового сезона позволю себе сохранить небольшую интригу», — цитирует Килякова РИА Новости.

В Федерации фигурного катания Грузии 5 июня сообщили, что Дэвис и Смолкин будут выступать за сборную Грузии с сезона-2023/24.

Танцевальная пара пропустила чемпионат России — 2023, а также не выступила на этапах Гран-при России в сезоне-2022/23. Фигуристы тренируются в США под руководством Игоря Шпильбанда. Дэвис является дочерью тренера Этери Тутберидзе, её партнёр — сын актёра Бориса Смолкина.

Ранее чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская отреагировала на то, что исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) одобрил переход Дэвис и Смолкина в сборную Грузии.