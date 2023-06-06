Бутырская: уход Дэвис и Смолкина — это потеря для России

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская отреагировала на то, что исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) одобрил переход выступающих в танцах на льду Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии.

«Тяжело это обсуждать, потому что российских спортсменов не допускают до самых важных соревнований. Конечно, уход Дианы и Глеба — это потеря, потому что пара замечательная. Думаю, в перспективе они будут бороться за медали ЧЕ и ЧМ. Буду только поддерживать и подбадривать их», — приводят слова Бутырской «Известия».

В Федерации фигурного катания Грузии 5 июня сообщили, что Дэвис и Смолкин будут выступать за сборную Грузии с сезона-2023/24.

Танцевальная пара пропустила чемпионат России — 2023, а также не выступила на этапах Гран-при России в сезоне-2022/23. Фигуристы тренируются в США под руководством Игоря Шпильбанда. Дэвис является дочерью тренера Этери Тутберидзе, её партнёр — сын актёра Бориса Смолкина.

20-летняя Дэвис и 23-летний Смолкин выступают в паре с 2018 года. В феврале 2022-го они стали 14-ми на Олимпиаде в Пекине (Китай).

Ранее сообщалось, что Дэвис и Смолкин продолжат работу с тренером из США после смены гражданства.